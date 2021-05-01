Тюменские медики войдут в команду проекта "Светофор"

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Представители системы здравоохранения, взаимодействующие с семьями в первый год жизни малыша, войдут в команду проекта "Светофор", сообщает региональный центр "Семья".

Программа помогает оперативно выявлять и изучать социальные риски и угрозы безопасности детей. Медики, которые ведут патронаж новорожденных, смогут оперативно принимать необходимые меры, своевременно оказывать помощь, исполнять работу по поддержке и реабилитации семей.

По словам директора регионального центра "Семья" Елены Перминовой уже в мае-июне педиатров, фельдшеров и медсестер обучат процедуре экспертного оценивания ситуации в семье.

"Важно применять персонализированный подход к каждой семье, к каждому конкретному случаю, но при этом комплексно смотреть на ситуацию, дать специалистам из разных ведомств единый инструмент, позволяющий учитывать специфику всех направлений. Мы планируем, что применять его в своей работе будет большая межведомственная команда", - сказала она.

Елена Перминова добавила, что "Светофор" создан в помощь не только специалистам, но и семье, родителю. Это возможность снять барьеры, помочь в уходе, развитии и воспитании ребенка.