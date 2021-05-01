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Мастер-классы по парусному спорту проведут для тюменцев на Андреевском озере

Спорт, 08:46 19 мая 2021

"Паруса духа в Тюмени". Фото пресс-службы добровольческого движения "Белая трость" | "Паруса духа в Тюмени". Фото пресс-службы добровольческого движения "Белая трость"

Мастер-классы по парусному спорту проведут победители всероссийских и межрегиональных соревнований на озере Андреевском 20 мая, сообщает спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс".

Мероприятия пройдут в рамках межрегионального фестиваля парусного спорта, организованного Тюменской региональной организацией Всероссийского общества инвалидов.

Для желающих принять участие в мастер-классах будет организован комфортабельный спецтранспорт.

Подробнее здесь.

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# водные виды спорта , парусный спорт , спорт

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