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Жителей Тюмени зовут на пленэры с художником Олегом Шевченко

Общество, 08:09 19 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пленэры с художником Олегом Шевченко проходят на территории арт-пространства "Время победы" в Тюмени каждую среду и пятницу с 16 до 18 часов, сообщают организаторы.

Пленэр — это занятия изобразительным искусством на улице. В течение двух часов участники под руководством Олега Шевченко будут создавать картины на городскую тематику. Мольберты, карандаши, кисти, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте.

Напомним, арт-пространство открыто на Масловском взвозе набережной реки Туры, напротив мультицентра "Контора пароходства".

Возрастное ограничение: 12+.

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# арт-пространство , Масловский взвоз , пленэр

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