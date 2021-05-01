Жителей Тюмени зовут на пленэры с художником Олегом Шевченко

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пленэры с художником Олегом Шевченко проходят на территории арт-пространства "Время победы" в Тюмени каждую среду и пятницу с 16 до 18 часов, сообщают организаторы.

Пленэр — это занятия изобразительным искусством на улице. В течение двух часов участники под руководством Олега Шевченко будут создавать картины на городскую тематику. Мольберты, карандаши, кисти, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте.

Напомним, арт-пространство открыто на Масловском взвозе набережной реки Туры, напротив мультицентра "Контора пароходства".

Возрастное ограничение: 12+.