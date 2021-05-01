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Последний звонок прозвенел для 224 одиннадцатиклассников тюменской школы №70  

Общество, 13:28 17 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Последний звонок для 224 11-классников первого и второго корпусов школы №70 прозвенел 17 мая. Особенностью проведения торжества стал формат: вместо актового зала все прошло на пришкольном дворе.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор школы Лидия Русакова.

"В связи с действующем режимом повышенной готовности нами было принято решено - все линейки проводить на улице. Родители присутствовали на последнем звонке, но на определённой дистанции. По времени тоже немного сократили торжество. Не стали называть поименно всех выпускников, а просто сказали – все допущены к экзаменам", - рассказала она.

Кроме 11-классников в школе №70 последние звонки услышат и учащиеся 9-х классов.

Напомним, в Тюменской области последние звонки начались с 17 мая и продолжаться до 21 мая. Затем начнется череда экзаменов, 9-классники начнут сдавать ОГЭ с 24 мая, а ЕГЭ для 11-классников - с 31 мая.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# ЕГЭ , последний звонок

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