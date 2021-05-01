Последний звонок прозвенел для 224 одиннадцатиклассников тюменской школы №70

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Последний звонок для 224 11-классников первого и второго корпусов школы №70 прозвенел 17 мая. Особенностью проведения торжества стал формат: вместо актового зала все прошло на пришкольном дворе.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор школы Лидия Русакова.

"В связи с действующем режимом повышенной готовности нами было принято решено - все линейки проводить на улице. Родители присутствовали на последнем звонке, но на определённой дистанции. По времени тоже немного сократили торжество. Не стали называть поименно всех выпускников, а просто сказали – все допущены к экзаменам", - рассказала она.

Кроме 11-классников в школе №70 последние звонки услышат и учащиеся 9-х классов.

Напомним, в Тюменской области последние звонки начались с 17 мая и продолжаться до 21 мая. Затем начнется череда экзаменов, 9-классники начнут сдавать ОГЭ с 24 мая, а ЕГЭ для 11-классников - с 31 мая.

Анжела Лебедева