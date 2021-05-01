В Тюмени внедряют новый правовой механизм комплексного развития территорий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый правовой механизм комплексного развития территорий будет внедрен в Тюмени в 2021 году.

Об этом на пресс-конференции, посвященной "XII Юридической неделе в Тюмени", которая прошла в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия", сообщил заместитель главы города Тюмени Владимир Третьяков.

Видами комплексного развития территории являются: комплексное развитие территории жилой застройки, нежилой застройки, комплексное развитие незастроенной территории, а также комплексное развитие территории по инициативе правообладателей.

"В Тюмени в рамках национального проекта принята и действует региональная адресная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья – это почти 100 тысяч квадратных метров, - пояснил он. - Этот год у нас самый насыщенный в этом смысле – будет расселено более 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья".

До 1 января 2021 года в этой сфере, по словам Владимира Третьякова, существовали другие механизмы – это развитие застроенных территорий, комплексного освоения территорий, в частности развитие застроенных территорий. "У нас 15 таких договоров, которые представляли собой альтернативу бюджетным вложениям в расселение аварийного жилья. Значительная часть ветхого фонда расселялась инвесторами в рамках таких договор", - напомнил Третьяков.

Новый механизм - более унифицированный, он вобрал в себя положительные позитивные моменты, которые были ранее, и привнес новые решения и подходы.

"Это, прежде всего, возможность вовлечения в комплексное развитие территорий многоквартирных домов, которые не были признаны аварийными, и широкое обсуждение проектов с собственниками", - сказал он.

Владимир Третьяков отметил такую существенную деталь – решение о комплексном развитии территории получает приоритет перед градостроительной документацией.

"То есть под решение о комплексном развитии территории органам местного самоуправления , органам государственной власти необходимо будет корректировать свои документы – генеральный план, правила землепользования, застройки", - пояснил он.

Сегодня в городе, сообщил Владимир Третьяков, уже практически завершена подготовка соответствующей нормативной базы, определен перечень территорий, с ними ознакомлено сообщество застройщиков.

"Мы предлагаем экспертам и участникам "Юридической недели в Тюмени" свежим взглядом посмотреть на проблемы, которые могут возникнуть с внедрением нового механизма комплексного развития территорий", - обратился замглавы города к юридическому сообществу.

"XII Юридическая неделя в Тюмени пройдет с 26 по 28 мая 2021 года. В повестке дня этого представительного форума круглый стол "Жилье и комфортная городская среда".

Борис Олейник