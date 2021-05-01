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В Тюмени пляжные зоны обустроены на трех водоемах

Общество, 18:19 18 мая 2021

ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

Купальный сезон в Тюмени открывается с 20 мая. Пляжные зоны оборудованы на озере Верхнее Кривое, пруд Лесной и озеро Липовое.

Как сообщает департамент городского хозяйства Тюмени, открытие купального сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности водопользователей к организации пляжного отдыха.

Для пассивного отдыха граждан, без организации пляжных зон, действуют восемь рекреационных зон: на реке Туре, прудах Войновский, Южный и Плехановский, обводненных карьерах Северный, Утиный и Школьный, а также на водном объекте в сквере Серебряные ключи.

Специалисты следят за санитарным состоянием акватории и прибрежных территорий водных объектов.

Тюменцам напоминают, что за купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность по ст. 2.5 Кодекса Тюменской области.

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# водоемы , купание

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