В каждом музее Тюменской области есть свои исторические жемчужины, считает Елена Майер

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

30 музеев разной формы собственности: государственные, муниципальные, частные, ведомственные, школьные работают в Тюменской области. В каждом, даже самом маленьком поселении, есть свои исторические жемчужины, которые с любовью и трепетом берегут музейные работники.

Такое мнение в Международный день музеев высказала директор регионального департамента культуры Елена Майер в Instagram.

"Поздравляю всех, кто занимается сохранением культурного наследия! Сегодня посетила "Открытую коллекцию" - новую выставку современного искусства, которая открылась на прошлой неделе в музейном комплексе Словцова в рамках реализации нацпроекта "Культура". Это масштабная экспозиция музея современного искусства Перми впервые представлена в нашем регионе. Хочется, не торопясь, ходить по залу, всматриваться и изучать каждый экспонат, размышлять о переживаниях художников, поражаться выбором материалов и фактур", - рассказала она.

Выставка пермских музейщиков будет работать до 18 июля. Вход свободный.

"Найдите время, чтобы попутешествовать в другие миры, где углы и пространство отсутствуют. Искусство ведь для того и создано, чтобы мы могли расширять горизонты, а не скучно копировать реальность", - считает директор департамента культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева