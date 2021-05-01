В Тюмени аспирантка УрГАХУ прочтет лекцию о посуде в российских натюрмортах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аспирантка УрГАХУ, заведующая лабораторией Futurelab Сибирского центра дизайна, промышленный дизайнер" Анна Лычагина из Томска проведет online-лекцию "Актеры второго плана: посуда и утварь в российском натюрморте". Присоединиться можно в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 20 мая в 18 часов.

Как рассказали организаторы, натюрморты были и остаются не только "затрапезным" жанром изобразительного искусства, дополняющим интерьер дома и выставочную галерею, но и настоящим "окном" в материальную культуру определённого исторического периода. Главное место в картине отдаётся зачастую дарам природы, но посуда и утварь, изображённая на картине, часто может рассказать не менее интересную историю.

Вход на лекцию свободный. Возрастная категория 12+.

Обязательна предварительная запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7-929-266-73-72.