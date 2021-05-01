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В Тюмени ищут актеров для ASMR-спектакль "Услышь мой шепот"

Общество, 15:45 19 мая 2021

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Кастинг на роли в ASMR-спектакле "Услышь мой шепот" пройдет на площадке МТЦ "Космос" 23 мая, начало в 17 часов.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" режиссер проекта Виктор Пормейстер, нужны 15 актеров, при этом наличие специального образования не важно.

"Главное, чтобы тем, кто претендует на роль в нашей постановке, было больше 18 лет. Еще важен так называемый эмоциональный опыт. То есть нужны люди с историями, которые вывели их на эмоции", - добавил он.

Напомним, режиссер, руководитель творческого объединения "be safety", хореограф, актер Виктор Пормейстер из Тюмени ASMR-спектакль "Услышь мой шёпот" представит в августе 2021 г. Его проект поддержали организаторы конкурса "ЦЕХ". На реализацию автор получил 100 тыс. рублей.

По словам режиссера, спектакль "Услышь мой шёпот" нацелен на возрождение общения между людьми. Авторы расскажут то, о чем не кричат в повседневной жизни.

"Зритель прочувствует сюжет не только за счет сопереживания истории, но и получит физический отклик. Сам спектакль будет реализован в достаточно интересной и нетипичной форме, проберет до мурашек. Деньги гранта будут потрачены на работу со звуком, продвижением", - говорит Виктор Пормейстер.

Регистрация на кастинг здесь.

Анжела Лебедева

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# актеры , кастинг , конкурс ЦЕХ , МТЦ Космос , спектакль

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