Тюменец Виктор Пормейстер представит ASMR-спектакль "Услышь мой шёпот"

Тюменец Виктор Пормейстер представит ASMR-спектакль «Услышь мой шёпот» | Фото: из личного архива автора постановки Тюменец Виктор Пормейстер представит ASMR-спектакль «Услышь мой шёпот» | Фото: из личного архива автора постановки

Режиссер, руководитель творческого объединения "be safety", хореограф, актер Виктор Пормейстер из Тюмени ASMR-спектакль "Услышь мой шёпот" представит в августе 2021 г. Данный проект поддержали организаторы конкурса "ЦЕХ". На реализацию автор получил 100 тыс. рублей.

Как сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Виктор Пормейстер, спектакль будет подан в ASMR формате. Подробнее о его наполненности автор расскажет во ВКонтакте и Instagram ближе к премьере, которая намечена на август.

"Сам проект стартует с мая, начнутся кастинги и необходимые приготовления для дальнейшей работы. В июне запустим паблики. А что касательно премьеры и дальнейших показов, то пока ориентируемся на начало августа", - отметил он.

По словам режиссера, спектакль "Услышь мой шёпот" нацелен на возрождение общения между людьми. Авторы расскажут то, о чем не кричат в повседневной жизни.

"Зритель прочувствует сюжет не только за счет сопереживания истории, но и получит физический отклик. Сам спектакль будет реализован в достаточно интересной и нетипичной форме, проберет до мурашек. Деньги гранта будут потрачены на работу со звуком, продвижением", - говорит Виктор Пормейстер.

Поставка в формате ASMR – дебютная работа режиссера. 17-летний опыт работы на сцене поможет в реализации проекта, добавляет Виктор.

Напомним, всего по итогам конкурса "ЦЕХ" в Тюмени на грантовую поддержку будет реализовано пять спектаклей. Первый – "Эпидемия" состоялся на сцене МТЦ "Космос" 28 апреля.

Анжела Лебедева