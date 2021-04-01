Эпидемию как трагифарс представила питерский режиссер в тюменском "Космосе"

Маргариты Рябчук Маргариты Рябчук

Премьеру спектакля "Эпидемия" по одноименной пьесе французского драматурга Октава Мирбо представила в МТЦ "Космос" молодой режиссер, участница лаборатории Вячеслава Полунина "Школа-ла", студентка выпускного курса по специальности "Режиссура театра" в СПбГИК Валерия Шарапова.

Реакцию власти на начало эпидемии тифа в городе N. наблюдали зрители, которых актеры сразу предупредили - это не о политике. Сначала мэр города, некие представители большинства и оппозиции, доктор Трицепс и одна особа на заседании думы размышляют о том, что нужно сделать, чтобы предотвратить распространение заболевания. Как оказалось, один из самых действенных способов - поплевать через левое плечо и вокруг. Информацию о том, что из-за источника эпидемии - тухлого мяса - умирают в основном солдаты, власть имущие расценили однозначно - это основное предназначение военных - умирать рано или поздно.

Все действия актеров вызывали у зрителя живую реакцию - восторг и смех. Этого и добивались авторы постановки. По словам режиссера Валерии Шараповой, работа над проектом шла всего два месяца. Актеров она отбирала дистанционно. По приезду в Тюмень поняла - не ошиблась в выборе.

"Актеры отпустили себя, наслаждались тем, что мы придумали, сделали. Были живые моменты, я хохотала вмести со всеми. Мы сделали сложную работу всего за два месяца, совершенно друг друга не зная. Актеры - четверо парней – друзья, я увидела, сколько в них нерастраченной энергии, потенциала. Они давно не выходили на сцену, на репетициях был просто взрыв. Я довольна постановкой", - рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Жанр спектакля "Эпидемия" - трагифарс - оказался близок драматическому актеру Николаю Смирнову, который исполнил роль оппозиционера.

"Я поначалу должен был быть доктором, но я стал делать все остро, что больше подошло для оппозиционера. Я актер больше драматический - голосом, взглядом поработать. Мне это лучше удается. А вот жанр недоклоунады, клоунады, где нужна пластика и где все нужно укрупнить, для меня это новый жанр. Это всего второй опыт за всю жизнь, что я играю что-то комичное, развлекательное. И это интересно", - говорит он.

Зрители во время действия на сцене стали невольными его участниками. Они в начале карточками голосовали за позицию большинства или оппозиции в споре, что делать с эпидемией. В конце спектакля им предстояло решить - жить или умереть чиновникам, которые на смертях от тифа готовились заработать сотни миллионов.

Отметим, постановка "Эпидемия" - это дипломная работа Валерии Шараповой. Проект спектакля получил поддержку регионального департамента по общественным связам, коммуникациям и молодежной политике. Стал победителем конкурса "ЦЕХ". На реализацию авторы получили 200 тыс. рублей.

"Эпидемия" войдет в афишу "МТЦ "Космос" на постоянной основе. Следить за выходом спектакля можно на сайте.

Анжела Лебедева