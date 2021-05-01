Народные игрушки, ремесла, игры представят в Тюмени на "Потешной ярмарке"

| Фото: организаторов проекта "Жемчужины фольклора Тюменской области" | Фото: организаторов проекта "Жемчужины фольклора Тюменской области"

Потешная ярмарка пройдет на территории школы №68 Тюмени 21 мая, начало в 12 часов. Организаторы подготовили для школьников несколько мастер-классов по росписи народных игрушек. Мастера представят ремесла, а артисты исполнят песни регионального значения.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменская линия" декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института культуры Лилия Дёмина, "Потешная ярмарка" - одно из направлений проекта "Жемчужины фольклора Тюменской области", соавтором которого она является.

"Во время Потешной ярмарки будут работать пять интерактивных площадок для 13-ти начальных классов. На мастер-классах будм учить народному творчеству. Ребята представят дымковскую игрушку, которую они делали на уроках. Организуем выставку работ. Пройдут также мастер-классы по играм и пляскам тюменского региона. Артисты казачьего ансамбля" СветлоЯр", ансамблей "РадовесЬ" и ЯснАросстань" порадуют зрителей концертом", - говорит она.

Напомним, проект "Жемчужины фольклора Тюменской области" получил субсидию регионального правительства. По итогам комиссии СОНКО авторам направлено 550 тыс. рублей от департамента культуры Тюменской области. Его участниками станут самодеятельные, творческие коллективы шести муниципалитетов области, которые заняты развитием регионального компонента.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева