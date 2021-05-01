В Госдуме поддержали поправки "Единой России" о новых мерах поддержки семей с детьми

duma.gov.ru duma.gov.ru

Более 2 млн российских семей и беременные женщины получат выплаты благодаря поправкам, подготовленным партией "Единая Россия". Эти изменения в закон Госдума России приняла в окончательном чтении.

Для наиболее эффективной реализации социальных положений послания президента уже с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет будет составлять 100% от заработка.

"Сейчас если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от 6 месяцев до 5 лет — то 60% заработной платы. Если от 5 до 8 — 80%, и только начиная с восьми лет работы, больничный лист полностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком — существенные материальные потери для семьи", — подчеркнул первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.

Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6 тыс. 350 рублей.

"Одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Они находятся, что называется, в "горячей точке демографии". И поддержки им фактически никакой не оказывалось, лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас", — сказала председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

Третья поправка касается выплаты пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которых воспитывает один родитель или родитель, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе.

Напомним, в ходе ежегодного послания Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила "Единая Россия", сообщается на официальном сайте партии.