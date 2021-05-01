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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

10 лесных и три ландшафтных пожара возникло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 10:35 20 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 лесных пожаров на площади 73,6 га и три ландшафтных на площади 166 га возникли в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

В регионе действует 21 лесной пожар, в том числе локализованные, ландшафтных – три.

За сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 43,1 га и

шесть ландшафтных на площади 80 га.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера введен в Тюменской области 11 мая. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.

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# ландшафтные пожары , лесные пожары , пожароопасный сезон

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