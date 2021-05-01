Тобольск примет три турнира по велосипедному спорту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три турнира по велосипедному спорту пройдут в Тобольске 22 мая, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

Спортсмены из Москвы, Первоуральска, Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска и Каменск-Уральска определят сильнейших на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту, а также чемпионате и первенстве Тюменской области. Соревнования в дисциплинах BMX-фристайл и BMX-гонка на время пройдут в скейт-парке "Максимум" и на стадионе "Тобол".

В BMX-фристайл-парке при высокой скорости и амплитуде исполняются сложные координационные элементы. Лучших определят в шести возрастных категориях – мужчины и женщины (19 лет и старше), юниоры и юниорки (17-18 лет), юноши и девушки (13-14 и 15-16 лет), мальчики и девочки ( 9-10 и 11-12 лет).

BMX-гонка покажет мастерство велосипедистов при прохождении волн и поворотов на треке. Соперничать участники будут в четырех возрастных категориях: мужчины и женщины (19 лет и старше), юниоры и юниорки (17-18 лет), юноши и девушки (15-16 лет), мальчики и девочки (13-14 лет).