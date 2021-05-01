Музыка из известных мульфильмов прозвучит в Тюменской филармонии 1 июня

| Фото: tgf.kto72.ru | Фото: tgf.kto72.ru

Концертную программу "Мока-kids" представят артисты Тюменской филармонии в концертном зале им. Ю. Гуляева (ул. Челюскинцев, 45) в День защиты детей 1 июня, начало в 11 часов, сообщает Тюменская филармония.

Участники проекта Moka project и артисты филармонии исполнят музыку и песни из любимых голливудских мультфильмов, юных слушателей ждет музыкальный интерактив.

Приобрести билеты можно в кассах и на сайте. Стоимость - от 200 рублей, предусмотрены скидки.