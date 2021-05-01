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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

27 мая в Тюмени будет пасмурно, прохладно и ветрено

Общество, 07:59 27 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 16 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 27 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление - 756-758 мм рт. ст. Уровень геомагнитной активности - слабая буря.

Заход солнца в 21 час 13 минут. Долгота дня 17 часов 15 минут. Сегодня день на 3 минуты длиннее, чем вчера.

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# погода в Тюмени

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