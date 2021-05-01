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Тюменские технологические кружки поборются за звание лучших в России

Общество, 09:02 29 мая 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

До 27 июня 2021 года принимаются заявки на Всероссийский конкурс технологических кружков. К участию приглашаются кружки, работающие в государственном и негосударственном секторе, центрах дополнительного образования, школах, вузах, созданные коммерческими организациями, командами энтузиастов, сообщает Минпросвещения России.

Жюри оценит заявки в каждой номинации, составит региональные и итоговый рейтинги кружков и определит победителей и призеров. Все участники конкурса будут отражены на карте технологических кружков России, которую формирует Кружковое движение НТИ. Лучшие практики организации кружковой деятельности в разных регионах войдут в специальный сборник-справочник, который будет издан по итогам конкурса.

Оценка заявок пройдет онлайн, а победителей наградят на Всероссийском съезде, который состоится в ноябре в рамках Года науки и технологий в России.

Организатором конкурса выступает Кружковое движение НТИ совместно с Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке АНО "Платформа НТИ", Агентства стратегических инициатив и сети "Точек кипения".

Прием заявок открыт на сайте.

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