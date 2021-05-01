Выставку Жанны Алиповой "Пряный аромат" откроют в Тюмени

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение. | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение.

Выставочный проект "Пряный аромат" представит Музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63) 1 июня. Посетители увидят работы тюменской художницы Жанны Алиповой. Главная тема - цветочные композиции, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Автор делится со зрителями умением видеть вокруг себя красоту, радоваться яркому проявлению жизни.

Жанна Алипова не имеет профессионального образования. Свобода творчества позволяет ей легко смешивать стили и пластические приемы. В 2017 году художница впервые участвовала в выставке "Абстракция без границ" в Тюменском региональном объединении ВТО Союза художников России. Ее работы дважды отбирались художественным сообществом для тематических экспозиций в стенах Союза художников.

Выставка будет работать в рамках проекта "Наверх с художником" до 5 сентября 2021 года. Вход свободный, для посетителей 0+.