Тюменская область оказалась на одиннадцатом месте в рейтинге социально-экономического развития регионов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область опустилась с 10-го на 11-е место в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию 2020 года, набрав 56,904 балла. Рейтинг подготовило "РИА Новости".

Лидерами первой десятки, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у двух регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Московской области интегральный рейтинг по итогам 2020 года выше отметки 70, а у Татарстана вплотную приближается к этому уровню.

В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский края. По сравнению с 2019 годом состав первой десятки практически не изменился, за исключением Тюменской области, которая опустилась с 10-го места на 11-е, уступив свое место Красноярскому краю, который поднялся с 12-го на 9-е место.

Одиннадцатый рейтинг социально-экономического положения регионов, подготовленный экспертами РИА Новости, построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за 2020 год. Как поясняют авторы исследования, его результаты позволяют судить об уровне экономического развития каждого субъекта Федерации и его позициях на экономической карте России по итогам прошлого года.