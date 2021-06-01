Прием заявок на бардовский фестиваль на тюменской набережной продолжается

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 участников из Тюмени, Нижневартовска, Барнаула и других городов заявили о своем участии в 17-м межрегиональном фестивале "Бардовский в Тюмени им. Николая Старченкова", который пройдет на набережной 12-14 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал президент областной ассоциации семейного спорта и физической культуры, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

"Прием заявок продолжается. Принимаем их вплоть до начала фестиваля. География малопредсказуема, поскольку статус фестиваля серьезен. Финалисты попадают во второй тур Грушинского фестиваля автоматически", — добавил Александр Чехонин.

Напомним, ранее фестиваль носил статус "зимнего" и был запланирован на февраль. В связи с эпидобстановкой было принято решение провести его летом на тюменской набережной. Три фестивальных дня позволят зрителям насладиться творчеством бардов практически в режиме нон-стоп. Исполнители смогут не только познакомить гостей со своим творчеством, но и узнать тонкости и секреты бардовского искусства у опытных мэтров.

Заявки на участие принимают до 10 июня по адресу: ул. 50 лет Октября, 46 (МАУ "ТГМЦ"), на электронную почту omp_tgmc@bk.ru или по факсу 8(3452) 51-79-61. Подробная информация о проведении фестиваля в группе.

Инна Пахомова