Турнир по волейболу среди иностранных студентов прошел в Тюменском медуниверситете

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Команда студентов из Индии победила в товарищеском турнире по волейболу в Тюменском ГМУ. Участие в матче приняли иностранные учащиеся и ребята с подготовительного отделения вуза. В организации помог Молодежный культурно-деловой центр татар Тюменской области, сообщает вуз.

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Пять команд сошлись на игровом поле. Серебро и бронзу взяли соответственно вторая и третья команды университета, представленные гражданами Колумбии, Ганы, Йемена и Афганистана.

"Была одна игра, где наши иностранцы почти проиграли, но при поддержке они, как по волшебству, собрались с силами и выиграли. Очень понравилось, как обе команды иностранных студентов согласились поделить второе и третье место между собой, а не спорить", - сказал студент-первокурсник из Ганы Салатиел Виреду.

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

По словам старшего преподавателя русского языка, как иностранного отделения довузовской подготовки Ольги Черных, желающих принять участие в турнире было много.

"Волейбол объединил ребят разных национальностей, помог завести новых друзей и полезные связи, что способствует улучшению взаимоотношений и взаимопонимания. Мы благодарим команду МКДЦТТО за организацию площадки, корректное судейство и приятную дружескую атмосферу", - сказала она.