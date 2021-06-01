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Тюменскую область в финале WorldSkills Russia представит 31 молодой профессионал

Общество, 17:20 01 июня 2021

Группа "WorldSkills Russia" во ВКонтакте | Фото: Группа "WorldSkills Russia" во ВКонтакте

31 молодой профессионал представит Тюменскую область в финале национального чемпионата WorldSkills Russia – 2021, который пройдет с 21 по 25 июля в Уфе. Тюменцы будут бороться за победу в 26 компетенциях, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Отборочные соревнования в России проходили в апреле. В них принимали участие почти 5 тыс. конкурсантов в 137 компетенциях. Также состоялись итоговые соревнования по десяти компетенциям, которые не войдут в конкурсную программу финала, но итоги по ним вносятся в общий медальный зачет регионов.

Копилка Тюменской области уже пополнилась четырьмя медальонами за профессионализм в компетенциях: "Туризм", "Кузовной ремонт", "Звукорежиссура" и "Управление локомотивом".

Компетенцию "Управление локомотивом" в Тюменской области ввели в 2018 году. В 2021 году медальон завоевал 19-летний студент Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Алексей Резниченко.

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# WorldSkills Russia , молодые профессионалы

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