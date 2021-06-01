Рота солдат побывала на премьерном спектакле "Том Сойер" в Ишиме

| Фото: ishimpravda.ru | Фото: ishimpravda.ru

Более 50 солдат 40-го Краснознаменного инженерно-саперного полка, который дислоцируется в Ишиме, пришли на премьеру спектакля "Том Сойер" молодежного театра "Пульс" 30 мая. Солдаты поддержали актеров бурными овациями и помогли им справиться с волнением.

Об этом в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила режиссер постановки Юлия Бачурина.

"Премьерные показы прошли 29 и 30 мая, в основном люди приходили семьями со старшими детьми, потому что у спектакля ограничение 12+. Мы обозначили постановку как "ужасно приключенческую комедию". На моей памяти Том Сойер впервые вышел на ишимские театральные подмостки, да еще и в новом формате – мистический спектакль теней", - рассказала режиссер.

Сложности были, но мы справились, добавила она. Репетиции начались весной прошлого года, их прервал карантин. Трудно было впервые воплощать теневой театр на сцене. Влад Завьялов, который играл главную роль, долго разыгрывался, но со временем полностью включился в творческий процесс. Уровень его игры отметила публика, равно как и мастерство всех задействованных в постановке актеров.

По словам Юлии Бачуриной, результат того стоил. Спектакль прошел с аншлагом, собрал полный зал с непременным соблюдением социальной дистанции.

"Благодаря пришедшим солдатам, атмосфера в зале была теплой и дружественной. Спектакль с мистической составляющей увлек и актеров, и зрителей", - отметила она.

Мистика пробирала до дрожи, добавила руководитель "Пульса", появившееся привидение со стулом, как ему и положено, напугало многих зрителей.

Режиссер и актеры решили и следующий театральный сезон начать со страшилок - постановки быличек – рассказов очевидцев о встрече с нечистой силой с уклоном в традиционный русский фольклор.

Для тех, кто не успел попасть на премьерные спектакли, молодежный театр повторит спектакли в августе, если к тому времени вернутся все актеры, пояснили организаторы. Также в августе пройдут последние показы "Барышни-крестьянки" в прежнем составе, потому что несколько ребят окончили школу и уедут поступать. Один из актеров "Пульса" Алексей Никифоров решил связать свою жизнь с режиссурой.

Напомним, молодежный театр "Пульс" основан в 2014 году. В составе труппы 18 актеров от девяти до 30 лет.

Инна Кондрашкина