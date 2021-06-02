ОП РФ призвала упростить процесс летнего трудоустройства подростков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ряд рекомендаций, направленных на развитие системы трудоустройства несовершеннолетних, подготовила Общественная палата РФ.

В частности, правительству страны советуют проработать вопрос оптимизации и облегчения процесса устройства на работу подростков в организации из реестра молодежных и детских объединений путем исключения необходимости предоставлять согласие органов опеки. Следует также определить единый орган, который возьмет трудоустройство подростков под контроль.

Отдельно в ОП РФ призвали заняться работодателями: сформулировать требования к ним, разработать меры поддержки, в том числе льготы и бюджетные субсидии, — поддержать создание операторов трудоустройства несовершеннолетних в регионах и расширить программу привлечения отрядов подростков к трудовой деятельности.

Профильным ведомствам общественники рекомендовали учитывать дипломы победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых в качестве индивидуальных достижений, предоставляющих дополнительные баллы при поступлении в вузы по направлению "Образование и педагогические науки". Необходимо закрепить правовой статус "вожатый-стажер", разработать мероприятия трудового воспитания, а также создать молодежное профориентационное пространство для общения школьников и студентов с работодателями.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 91% школьников старших классов хочет подрабатывать летом во время каникул, но зачастую процесс трудоустройства становится затруднительным в силу бюрократических процессов. Тотальный надзор со стороны контролирующих органов практически исключил заинтересованность со стороны бизнеса брать подростков на работу, сообщают в пресс-службе ОП РФ.