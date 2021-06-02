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В Тюменской области ликвидировали 10 случаев загорания травы за сутки

Происшествия, 10:56 02 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 случаев загорания травы зафиксировали в Тюменской области 1 июня. Во всех прослеживается человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, занесение открытого источника огня.

Об этом рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, послужило причиной пожара в поле в садоводческом товариществе "Речник" по Тобольскому тракту в Тюменском районе. Там горел камыш, затем пламя охватило траву.

"На месте пожара работали более 40 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, лесничества, местной администрации. Помимо пожарной техники использовалась и другая техника, водовозки", — сказал заместитель начальника пресс-службы ведомства.

Огонь остановили, угрозы населенным пунктам и дачным обществам не было. Пламя охватило несколько десятков гектаров — в двух местах. "Первый очаг оперативно локализовали, над вторым — работали до темноты", — добавил Александр Зубарев.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон , пожары

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