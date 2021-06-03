Вагайский лесник Ришат Каримов будет награжден медалью "За отвагу на пожаре"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лесник первой категории Вагайского филиала Тюменской авиабазы Ришат Каримов, руководивший тушением пожара в районе п. Комсомольский Вагайского района вблизи реки Яузяк 17 мая, будет награжден медалью "За отвагу на пожаре". Документы готовит работодатель - ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Во время борьбы с огнем, он получил ожоги, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время мужчина находится на амбулаторном лечении.

Ранее стало известно, что группа огнеборцев из Свердловской области спасалась от пожара в воде.

"При усилении ветра до 20-25 м/с фронт пожара стал быстро приближаться к лесным пожарным. Когда группу стало накрывать огнем, было принято решение прыгать в реку. Десантники-пожарные травм не получили", - отмечается в официальном сообщении ведомства.

Пожар был ликвидирован 25 мая.