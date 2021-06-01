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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут улететь в восемь стран из Москвы с 10 июня

Общество, 12:22 10 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией и чартерное - с Албанией возобновила Россия с 10 июня.

Жители Тюменской области могут вылететь из Москвы в Вену, Будапешт, Загреб, Порт-Луи, Рабат два раза в неделю. В Бейрут, Люксембург - один раз в неделю.

С 10 июня также возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва - Тирана один раз в неделю.

Увеличилось число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию. Также будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва - Мюнхен.

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# авиасообщение , самолеты

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