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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Якушев оценил шансы нового аэропорта в Тобольске получить статус международного

Общество, 10:53 11 июня 2021

оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

У будущего аэропорта, который строится в Тобольске, есть все шансы получить статус международного, но для этого нужны определенные условия, сказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на пресс-конференции 10 июня.

"Я сторонник жестких цифр и экономических эффектов. Поэтому, как только в тобольском аэропорту будет необходимый поток для того, чтобы получить статус международного, я буду первым лоббировать эту историю", - сказал полпред.

Напомним, завершить строительство и сдать аэровокзал в эксплуатацию планируется в 2021 году. В настоящее время прорабатывают перспективные для развития будущего авиасообщения с Тобольском направления и маршруты. В частности, планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России, где созданы пересадочные хабы.

С 28 марта по 10 апреля прошло онлайн-голосование, по итогам которого более 76% респондентов высказались за присвоение аэропорту Тобольска имени Семена Ремезова.

Любовь Голышева

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# аэропорт , Владимир Якушев , Тобольск

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