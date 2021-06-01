Якушев оценил шансы нового аэропорта в Тобольске получить статус международного

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

У будущего аэропорта, который строится в Тобольске, есть все шансы получить статус международного, но для этого нужны определенные условия, сказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на пресс-конференции 10 июня.

"Я сторонник жестких цифр и экономических эффектов. Поэтому, как только в тобольском аэропорту будет необходимый поток для того, чтобы получить статус международного, я буду первым лоббировать эту историю", - сказал полпред.

Напомним, завершить строительство и сдать аэровокзал в эксплуатацию планируется в 2021 году. В настоящее время прорабатывают перспективные для развития будущего авиасообщения с Тобольском направления и маршруты. В частности, планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России, где созданы пересадочные хабы.

С 28 марта по 10 апреля прошло онлайн-голосование, по итогам которого более 76% респондентов высказались за присвоение аэропорту Тобольска имени Семена Ремезова.

Любовь Голышева