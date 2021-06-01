Тюменцы могут попасть в команду фестиваля "Морфология улиц"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кэмп для волонтеров от проекта уличного искусства "Морфология улиц" состоится в Тюмени 30 июня и 1 июля. К участию приглашаются все желающие. Участников разделят на две группы: рисующие волонтеры и медиаволонтеры.

Художник Андрей Снег поделится опытом, как из волонтера вырасти до художника-участника "Морфологии улиц". Вторую команду научат основам интервьюирования, информационного стиля текста, а также снимать качественное видео на телефон.

Как сообщили Moi-portal.ru организаторы, образовательный блок пройдет в мультицентре "Контора пароходства". Затем будущие волонтеры поедут на завод ДСК-500, где будут рисовать на стенах баллончиками под кураторством организаторов и тюменских художников.

1 июля участники кэмпа будут развивать навыки коммуникации, примут участие в играх на командообразование, посетят мастер-класс по интуитивному рисованию от Георгия Елаева, художника, издателя, организатора и участника российских и зарубежных выставок и фестивалей. Вечером состоится посвящение в волонтеры.

После кэмпа волонтеры войдут в команду фестиваля и будут работать на объектах: помогут художникам наносить арты и создавать контент про уличное искусство.

Организаторы отмечают, что реализация артов пройдет с 12 по 25 июля. В 2021 году заявки отправили 254 художника из 58 городов России. Жюри отобрало 14 из восьми городов России, среди них двое из Тюмени.

"Морфология улиц" в этом году состоится в Тюмени в четвертый раз. За прошлые годы 75 художников создали около 100 стрит-артов, 31 эксперт выступил на образовательной программе, 590 человек посетили лекции и мастер-классы. На улицах города появились работы таких известных художников, как Владимир Абих, Александр Демкин, Никита Nomerz, Слава ПТРК, Алексей Бархан и других.