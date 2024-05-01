Долгожданное тепло вернется в Тюменскую область к концу недели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в течение недели, с 27 мая по 2 июня. В начале рабочей недели из-за кратковременных дождей будет прохладно – днём не выше 13 градусов. Но уже с четверга погода начнет налаживаться, и в выходные воздух прогреется до 22 градусов.

В Тюмени 27 мая ожидается переменная облачность, днем плюс 10 градусов, ближайшей ночью – плюс 7, возможен дождь. Ветер северо-западный, сильный, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.

28 мая синоптики прогнозируют в течение суток переменную облачность, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 13, ночью столбики термометров опустятся до плюс 1. Ветер северо-западный, сильный, порывы до 17 м/с.

29 мая ожидается малооблачная погода, днем плюс 10 градусов, ночью – плюс 2. Ветер северный, умеренный. 30 мая днем будет чуть теплее – до 13 градусов тепла, осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления.

31 мая дневная температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, северо-западный ветер 3 м/с. Ночью ожидается плюс 9 градусов.

В первые летние выходные июня погода порадует тюменцев теплом. 1 и 2 июня дневная температура воздуха составит от 18 до 20 градусов, ночная – плюс 10. В эти дни ожидается переменная облачность, в воскресенье есть вероятность небольшого дождя. Ветер слабый, северо-западный.

Любовь Голышева