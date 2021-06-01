Более 1 млн рублей выплатили собственникам снесенного жилья в Ялуторовске

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Более 1 млн руб. выплатила администрация Ялуторовска двум собственникам квартир в снесенном доме. Третьему ищут подходящее по метражу жилье, сообщает прокуратура Тюменской области.

Работники ведомства проверили опубликованную в СМИ информацию о том, что администрация муниципалитета снесла аварийный дом, не выплатив трем его жильцам положенную компенсацию.

После прокурорской проверки нарушения закона были устранены. Двум собственникам выплатили по 540 тыс. 535 руб. каждому, соразмерно доле, третьему приобретут жилье площадью не менее 12,17 кв. м.