  • 16 июня 202116.06.2021среда
  • USD71,8318
    EUR87,2110
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 1 млн рублей выплатили собственникам снесенного жилья в Ялуторовске

Общество, 18:25 16 июня 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Более 1 млн руб. выплатила администрация Ялуторовска двум собственникам квартир в снесенном доме. Третьему ищут подходящее по метражу жилье, сообщает прокуратура Тюменской области.

Работники ведомства проверили опубликованную в СМИ информацию о том, что администрация муниципалитета снесла аварийный дом, не выплатив трем его жильцам положенную компенсацию.

После прокурорской проверки нарушения закона были устранены. Двум собственникам выплатили по 540 тыс. 535 руб. каждому, соразмерно доле, третьему приобретут жилье площадью не менее 12,17 кв. м.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветхое и аварийное жилье , компенсация , прокуратура Тюменской области , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 16.06.2021Более 1 млн рублей выплатили собственникам снесенного жилья в Ялуторовске
18:02 16.06.2021В Тюмени ищут IT-специалиста на зарплату от 100 тысяч рублей
17:51 16.06.202117 июня - события дня
17:29 16.06.2021Из-за жары дороги чаще поливают в Тюмени и проводят аэрацию воздуха