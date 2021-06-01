Памятники бойцам в исчезнувших деревнях устанавливают в Вагайском районе

| Фото: архив Владимира Бельского | Фото: архив Владимира Бельского

Памятник солдатам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны из деревни Овсянникова Вагайского района, установили своими силами родные и близкие, дети, внуки и правнуки бойцов на месте бывшей деревни.

Инициатором идеи выступил учитель Черноковской школы Владимир Бельский, у которого самого за плечами два года войны в Афганистане с 1981 по 1983 годы. Он рассказал корреспонденту "Тюменской линии", что такой же памятник, но в деревне Ганихина, активисты установили в прошлом году к 75-летию Великой Победы. Кстати, он сам родился в д. Ганихина, а до пятого класса учился в д. Овсянникова.

"Этих деревень уже нет, но мы – дети и внуки фронтовиков, ушедших оттуда защищать Родину, - хотим и должны сохранить память о них. О людях, их подвигах и малой родине", - подчеркнул Владимир Бельский.

Ведь именно они дали нам жизнь и счастье существования на родной земле, добавил он. В какой-то степени все они родственники и однофамильцы. К примеру, в Ганихина на мраморных плитах выбиты имена 42 бойцов и у 40 из них – фамилия Бельский.

В Овсянникова высечены имена 40 фронтовиков. Никого из ветеранов уже нет в живых, кто-то остался на полях сражений, кто-то ушел много позже, но памятники с их именами на месте исчезнувших деревень не дадут забыть о поколении победителей и их вкладе в мирное будущее страны.

Владимир Бельский отметил, что заказывали для памятников только мраморные плиты, а все остальное делали сами – основание, кирпичную кладку и оформление.

В следующем году инициативная группа под руководством Бельского планирует собрать средства и возвести памятник в еще одной канувшей в прошлое деревеньке – Шокурова. Многие из тех, кто жили в этих населенных пунктах, сейчас перебрались в село Черное, а общаться, организовывать и держать связь с односельчанами в этом благом начинании проще, чем на расстоянии, отметил мужчина.

Инна Кондрашкина