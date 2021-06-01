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В Тобольском районе завершили строительство криогенного топливозаправочного пункта

Экономика, 15:35 18 июня 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Завершились строительно-монтажные работы и обустройство площадки криогенного заправочного комплекса в Тобольском районе. Он расположен на 178 км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Инвестиционный проект реализуется при поддержке проектного офиса района совместно с Инвестиционным агентством Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

По информации инвестора ООО "Газпром СПГ технологии", готовность объекта составляет 85 %. Выполнено подключение к внешнему электроснабжению, идет подготовка к пусконаладочным работам. Они запланированы на начало июля 2021 года.

Комплекс предназначен для приема, хранения и последующей заправки сжиженного природного газа (СПГ) в криогенные топливные баки автотранспорта, использующего СПГ в качестве моторного топлива. Здесь будет создано шесть рабочих мест для жителей района.

Работу пункта обеспечат четыре технологических блока. На площадке комплекса смонтированы криогенный танк-контейнер (крио-танк обеспечивает хранение СПГ), блоки заправки сжиженным и компримированным природным газом.

Строительство крио ТЗП в Тюменской области ведется в рамках реализации одного из ключевых проектов ООО "Газпром СПГ технологии" по развитию малотоннажной производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ в регионе.

Проектный объем хранения топлива на криозаправочном пункте составляет около 16 тонн СПГ. Заправочная колонка обеспечивает производительность отгрузки СПГ до 80 кг/мин, КПГ – до 50 кг/мин.

На начальном этапе сжиженный природный газ на топливозаправочный пункт будет доставляться с комплекса по малотоннажному производству и отгрузке СПГ (КСПГ) "Канюсята" в автомобильных криогенных транспортировочных емкостях. В дальнейшем в качестве источника СПГ будет выступать КСПГ "Тобольск", который сейчас строится.

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