Регионы получат 22,5 млрд рублей на развитие промышленности

Экономика, 15:37 11 декабря 2025

Правительство выделит более 22,5 млрд рублей на развитие промышленности в регионах. Средства позволят поддержать предприятия ключевых отраслей, включая угольную и автомобильную промышленность, в том числе в новых регионах, сообщает правительство РФ.

Финансирование будет способствовать обновлению производственных мощностей, среди которых высокотехнологичные и нацеленные на расширение экспортного потенциала.

"Такие проекты в промышленности положительно влияют на социальную ситуацию в регионах, создают комфортные условия не только для сотрудников, но и для всех жителей. Кроме того, они стимулируют развитие смежных предприятий по всей стране, увеличивая количество рабочих мест и обороты", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

