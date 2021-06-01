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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шесть природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за минувшие сутки

Общество, 11:24 19 июня 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять лесных пожаров на общей площади 370,9 га и 1 ландшафтный пожар на общей площади 90 га ликвидированы в Тюменской области за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Количество действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, на текущий момент - 10. Кроме того, действуют два ландшафтных пожара.

В течение суток возникли один лесной пожар на общей площади 1,4 га и один ландшафтный пожар на общей площади 3 га.

Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса. Исключение составляют те, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, а также люди, находящиеся на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, или с целью любительской и спортивной охоты. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

Евгений Бабенко

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# пожароопасный сезон

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