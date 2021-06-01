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В Тюменской области продлили до 10 июля запрет на посещение лесов из-за пожароопасного сезона

Общество, 15:02 18 июня 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим в регионе продлили до 10 июля. Соответствующее изменение в постановление правительства внес губернатор Александр Моор.

Причиной продления особого противопожарного режима стали неблагоприятные климатические условия - сухая, жаркая, ветреная погода, необходимостью стабилизации обстановки с пожарами и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В период действия особого противопожарного режима гражданам запрещено посещать леса. Исключение составляют те, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, а также люди, находящиеся на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, или с целью любительской и спортивной охоты. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Евгений Бабенко

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# пожароопасный сезон

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