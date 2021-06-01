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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 600 штрафов назначили нарушителям противопожарного режима

Общество, 12:47 20 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

677 административных дел за нарушение правил противопожарного режима возбуждено в Тюменской области с начала пожароопасного периода, сообщает региональный оперативный штаб.

Назначено 617 штрафов на сумму 6 млн 432 тыс. 600 рублей. По результатам проверок сообщений о пожарах установлено 56 виновников. В производстве дознавателей МЧС России 68 материалов проверок по фактам лесных пожаров. Возбуждено 24 уголовных дела.

Противопожарные рейды в лесах и населенных пунктах продолжаются. 20 июня силами 364 групп планируется провести 250 рейдов по обследованию территорий населенных пунктов, дачных товариществ, мест отдыха людей.

В Тюмени и Тюменском районе задействовано четыре беспилотника, сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Напомним, что действие особого противопожарного режима в Тюменской области продлено по 10 июля.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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