Более 600 штрафов назначили нарушителям противопожарного режима

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

677 административных дел за нарушение правил противопожарного режима возбуждено в Тюменской области с начала пожароопасного периода, сообщает региональный оперативный штаб.

Назначено 617 штрафов на сумму 6 млн 432 тыс. 600 рублей. По результатам проверок сообщений о пожарах установлено 56 виновников. В производстве дознавателей МЧС России 68 материалов проверок по фактам лесных пожаров. Возбуждено 24 уголовных дела.

Противопожарные рейды в лесах и населенных пунктах продолжаются. 20 июня силами 364 групп планируется провести 250 рейдов по обследованию территорий населенных пунктов, дачных товариществ, мест отдыха людей.

В Тюмени и Тюменском районе задействовано четыре беспилотника, сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Напомним, что действие особого противопожарного режима в Тюменской области продлено по 10 июля.