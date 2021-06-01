Первый городской народный конкурс "АвторFest" пройдет в Тюмени

| Фото: пресс-служба ЦКиТ "Тюмень" | Фото: пресс-служба ЦКиТ "Тюмень"

Первый Городской конкурс народных авторов "АвторFest" стартовал в Тюмени в честь 435-летия со дня основания города. Заявки на участие принимаются с 15 июня по 15 июля.

Конкурс проводится для сохранения и развития культурных традиций, творческого потенциала и укрепления единого культурного пространства города. Проект должен помочь созданию условий для творческой самореализации, раскрытию и росту творческих способностей людей разного возраста, поддержать талантливых самобытных авторов и исполнителей.

"Автор Fest" создан для самодеятельных и профессиональных авторов, композиторов, литераторов и видеомейкеров разной возрастных категорий, начиная от 7 лет.

По итогам конкурса планируется создание базы данных талантливых авторов-исполнителей Тюмени для приглашения к сотрудничеству и участию в предстоящих городских событиях в номинациях "Музыка о Тюмени", "Кино о Тюмени", "Тюмень в поэзии и прозе".

Все участники конкурса получат дипломы, сообщает пресс-служба ЦКиТ "Тюмень".

Заполнить заявку можно по ссылке.

С положением о проекте, информацией о порядке проведения, подробным описанием номинаций, составом жюри и другой информацией можно ознакомиться, пройдя по ссылке.