В Тюмени фестиваль "Джем" перенесли до улучшения эпидемиологической ситуации

| Фото: cообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: cообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Фестиваль "Джем" перенесли до улучшения эпидемиологической обстановки. Событие должно было состояться на набережной Туры в рамках празднования Дня молодежи 26-27 июня.

Об изменениях организаторы сообщили в социальных сетях.

"Наша команда крайне раздосадована этой ситуацией, ведь у нас уже были проработаны все площадки и задействовано большое количество людей. Но ваша безопасность - на первом месте! Надеемся на понимание и мечтаем о том, чтобы фестиваль случился этим летом. Берегите себя и своих близких", - сказано в обращении.

Участниками фестиваля должны были стать 50 предпринимателей города. Для гостей хотели организовать семь тематических площадок.