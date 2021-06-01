Тюменка Кристина Баринова участвует в конкурсе "Мисс туризм России"

| Фото: со страницы misstourism_russia в Instagram | Фото: со страницы misstourism_russia в Instagram

Тюменка Кристина Баринова принимает участие в конкурсе "Мисс туризм России-2021".

Девушке 22 года, ее рост 173 сантиметра.

Проголосовать и поддержать ее может любой желающий. Голосование проходит на странице конкурса в Instagram. Необходимо подписаться на аккаунт и поставить лайк под постом об участнице. Голосование закроется 23 июля в 21 час.

Финал конкурса состоится в Чебоксарах с 24 июля.

Напомним, в 2019 году Кристина Баринова представляла Тюменскую область на конкурсе "Мисс Россия". Тогда она вошла в ТОП-20 первых красавиц страны.