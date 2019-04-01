Алина, Арина и Ралина - победительницы конкурса "Мисс Россия"

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Алина Санько из Азова завоевала титул "Мисс Россия" на национальном конкурсе красоты, финал которого состоялся в Москве 13 апреля, сообщает missrussia.ru.

Официально признанная самая красивая девушка страны получила корону из белого золота, бриллиантов, рубинов, сапфиров и жемчуга, банковскую карту достоинством 3 млн рублей, а также возможность представлять страну на самых престижных международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Первой "Вице-мисс Россия-2019" стала Арина Верина из Екатеринбурга. Вторая "Вице-мисс Россия" - Ралина Арабова из Республики Татарстан. Девушки получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении мира.

Представлявшие на конкурсе тюменский регион Кристина Баринова и Елена Пановикова вошли в Топ-20 первых красавиц России. Тюменка Полина Качанова - в Топ-10 финалисток конкурса.