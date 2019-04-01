Тоболячка Елена Пановикова - победительница интернет-голосования конкурса "Мисс Россия"
| Фото: скрин-шот с трансляции финала конкурса "Мисс Россия-2019"
Елена Пановикова из Тобольска - победительница народного голосования национального конкурса красоты "Мисс Россия-2019", проходившего на сайте Woman.ru.
Путем интернет-голосования россияне выбирали свою королеву красоты 2019 года. Таким образом титул "Мисс зрительских симпатий" завоевала тоболячка Елена Пановикова. На финальной церемонии конкурса девушке вручили жемчужный сет.