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Продолжается интернет-голосование за участниц конкурса  "Мисс Россия 2019"

Общество, 09:36 13 апреля 2019

missrussia.ru | Фото: missrussia.ru

Продолжается интернет-голосование за финалисток конкурса "Мисс Россия 2019". Тюменскую область представляют три девушки.

Из 50 претенденток 10 лидеров голосования пройдут в топ-20 на финале конкурса красоты. Отдать свой голос можно на сайте MISSRUSSIA.RU.

От Тюменской области в конкурсе принимают участие тюменка Кристина Баринова, жительница Ноябрьска Дарья Верхотурцева и тоболячка Елена Пановикова. Красавицы сейчас проходят подготовку к конкурсу, посещают фитнес-залы.

Кристина Баринова выйдет на сцену в боярском костюме сибирской куницы и порадует членов жюри сладостями от тюменских кондитеров.

Бывшая биатлонистка с идеальной фигурой Дарья Верхотурцева планирует поразить зрителей конкурса национальным ненецким костюмом, а жюри - северными сувенирами: вареньем из морошки и ненецкими куклами.

Роскошный костюм из меха соболя и песца будет и у Елены Пановиковой, которая снималась в фильме "Тобол", пишет "Мегатюмень".

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