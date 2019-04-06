Три тюменки представляют регион на конкурсе "Мисс Россия 2019"

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Тюменка Кристина Баринова, жительница Ноябрьска Дарья Верхотурцева и тоболячка Елена Пановикова представляют большую Тюменскую область на национальном конкурсе "Мисс Россия 2019". На сайте конкурса стартовало голосование за участниц. Из 50 претенденток десять лидеров голосования пройдут в топ-20 на финале конкурса красоты.

Отдать свой голос за понравившуюся участницу конкурса можно на сайте MISSRUSSIA.RU. Для этого нужно иметь личный аккаунт в социальной сети ВКонтакте или Facebook, сообщает "Мега". Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку с одного IP-адреса.

Соб. инф.