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Три тюменки представляют регион на конкурсе "Мисс Россия 2019"

Общество, 10:39 06 апреля 2019

images02.missrussia.ru

Тюменка Кристина Баринова, жительница Ноябрьска Дарья Верхотурцева и тоболячка Елена Пановикова представляют большую Тюменскую область на национальном конкурсе "Мисс Россия 2019". На сайте конкурса стартовало голосование за участниц. Из 50 претенденток десять лидеров голосования пройдут в топ-20 на финале конкурса красоты.

Отдать свой голос за понравившуюся участницу конкурса можно на сайте MISSRUSSIA.RU. Для этого нужно иметь личный аккаунт в социальной сети ВКонтакте или Facebook, сообщает "Мега". Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку с одного IP-адреса.

Соб. инф.

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