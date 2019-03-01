Тюменцы могут поддержать студентку ТюмГУ Полину Качанову на конкурсе "Мисс Россия"

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Студентка Тюменского государственного университета 20-летняя Полина Качанова представляет Тюменскую область в финале конкурса "Мисс Россия-2019". Поддержать землячку тюменцы могут на сайте.

Полина обучается на третьем курсе факультета "Социология" ТюмГУ и планирует связать свою будущую деятельность с социальным проектированием. Сегодня свободное время девушка посвящает волонтерству, помогая обучать пожилых людей компьютерной грамотности и занимаясь с детьми рукоделием, даже сотрудничала по этому направлению с Центробанком РФ.

Кроме того, Полина - одна из ведущих моделей агентства MilaModels. За годы работы в модельном бизнесе ей удалось посотрудничать с Игорем Чапуриным, Александром Роговым и другими яркими представителями модной индустрии.

Добавим, что национальный конкурс "Мисс Россия 2019" стартовал в Москве 20 марта. На протяжении трех недель 50 самых красивых девушек страны будут проходить подготовку к церемонии финала, которая состоится в КЗ Барвиха Luxury Village 13 апреля.