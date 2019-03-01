Красавица из Тобольска прошла в финал конкурса "Мисс Россия-2019"

| Фото: @lenapanovikova | Фото: @lenapanovikova

Елена Пановикова представляет Тобольск в финале конкурса "Мисс Россия-2019", который стартовал в Москве. Об этом девушка поделилась на своей страничке в Instagram.

"Больше не секрет. Спешу сообщить вам, что теперь я участница конкурса "Мисс Россия-2019. Я представляю свой родной город Тобольск. Надеюсь на вашу поддержку", - написала она.

Напомним, что Тюмень в финале конкурса "Мисс Россия-2019 представляет студентка Кристина Баринова.

Красавицы из Тюменской области вошли в число 50 девушек, которые будут бороться за звание самой прекрасной в стране.

Имя "Мисс России-2019" станет известно 13 апреля, финал конкурса красоты состоится в концертном зале "Барвиха Luxury Village" в Подмосковье. Концепция церемонии финала в этом году – мода.