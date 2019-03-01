Елена Пановикова прошла в финальный кастинг "Мисс Россия-2019"

| Фото: Официальный аккаунт конкурса "Мисс Россия" | Фото: Официальный аккаунт конкурса "Мисс Россия"

Тоболячка Елена Пановикова примет участие в финальном кастинге "Мисс Россия-2019", который состоится в Москве. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице конкурса в Instagram.

"Поздравляем Елену и желаем ей достойно представить свой родной город на финальном кастинге", - написали организаторы.

Напомним, голосование длилось в течение месяца. Пользователи отмечали в комментариях девушек, которые на их взгляд достойны пройти в финал кастинга. Организаторы сообщили, что было просмотрено более двух тысяч отметок, прежде чем они выбрали ее.

Как рассказала сама девушка, победа в голосовании стала для нее неожиданностью.

"Честно говоря, я была очень ошарашена, так как девочек было очень много, все случилось так быстро и неожиданно, что мне до сих пор трудно осознать. Сейчас я активно готовлюсь к финальному кастингу, который пройдет уже в эту субботу", - уточнила она.

Как пишет "АиФ-Тюмень", Елена Пановикова окончила Тюменский индустриальный университет по специальности экономика предприятий и организаций в строительстве. Сейчас трудится в консалтинговой компании.

Напомним, национальный конкурс "Мисс Россия" — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Финальный кастинг пройдет 2 марта. Точная дата проведения самого конкурса "Мисс России" в 2019 году пока не названа.