Студентка из Чувашии получила титул "Мисс Россия-2018"

Фото "РИА Новости"

Жительница Чувашии Юлия Полячихина получила титул "Мисс Россия-2018". Девушке вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в 3 млн рублей и новый автомобиль, пишет "РИА Новости".

Юлии восемнадцать лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, а в качестве любимой книги назвала "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза. Закончила школу с золотой медалью.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, а второй вице-мисс Наталья Строева из Якутии. Лидером народного голосования объявлена Норгьянма Монгуш из Тывы.

Новая "Мисс Россия-2018" получит шанс представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".