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Студентка из Чувашии получила титул "Мисс Россия-2018"

08:47 15 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото "РИА Новости"

Жительница Чувашии Юлия Полячихина получила титул "Мисс Россия-2018". Девушке вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в 3 млн рублей и новый автомобиль, пишет "РИА Новости".

Юлии восемнадцать лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, а в качестве любимой книги назвала "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза. Закончила школу с золотой медалью. 

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, а второй вице-мисс Наталья Строева из Якутии. Лидером народного голосования объявлена Норгьянма Монгуш из Тывы.

Новая "Мисс Россия-2018" получит шанс представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

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Теги: конкурс красоты , Мисс Россия

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