Мисс KEAUTY представит Тюмень в финале конкурса "Мисс Россия-2019"

Тюменская студентка Кристина Баринова, которая в начале марта стала победительницей конкурса "Мисс KEAUTY", будет представлять Тюмень в финале национального конкурса красоты "Мисс Россия-2019".

20-летняя тюменка вошла в число 50 девушек, которые будут бороться за звание самой красивой девушки нашей страны. Она уже отправилась в Москву, где будет готовиться к финальным конкурсным испытаниям.

Кристина не связана с модельным бизнесом, но удачно прошла кастинг и дошла до финала конкурса. Недавно девушка стала победительницей конкурса "Мисс KEAUTY-2019", который проходил в честь открытия третьего мультибрендового магазина корейской косметики "KEAUTY" в Тюмени. На необычном турнире она покорила зрителей своей находчивостью, креативностью и умением презентовать себя.

Почетным гостем этого мероприятия стала победительница национального конкурса "Мисс Россия 2016" Яна Добровольская, которая также носит титул "Мисс Русская ювелирная сеть". Она высоко оценила широкий ассортимент магазина известной сети, качество корейской косметики, а в рамках конкурса поддержала участниц. Символично, что в рамках этой встречи Яна Добровольская буквально передала эстафету участия в национальном конкурсе красоты Кристине Бариновой.

"Тюменцы могут гордиться тем, что наш город дает стране таких ярких личностей, причем не только политических, как, например, Сергей Собянин и Владимир Якушев. В Тюмени живут красавицы, высоконравственные и воспитанные девушки, на которых равняется потом вся Россия. Важно то, что тюменские участницы конкурса красоты придерживаются определенных жизненных позиций, а не превращаются в светских львиц и инстаграмных див. Например, Яна Добровольская инициировала и проводит несколько значимых социальных проектов. Я не боюсь ставить ее в пример даже своим дочкам", - прокомментировал известный бизнесмен, генеральный директор "Русской ювелирной сети", компании "Техномир" и сети магазинов "KEAUTY" в Тюмени Игорь Ракша.

Он вспомнил, как в 2015 году Яна Добровольская стала самой яркой участницей конкурса "Мисс Русская ювелирная сеть", уже тогда он разглядел в ней не только красоту, но также образованность, нравственные идеалы и интеллект. Уже на следующий год она прошла региональный отборочный тур национального конкурса в Тюмени, была приглашена на отборочный тур в Москву, вышла в финал и стала "Мисс Россия". Игорь Ракша уверен, что конкурс "Мисс KEAUTY" станет удачной стартовой площадкой и для Кристины Бариновой.

"Мы не сомневаемся, что у наших компаний – легкая рука и зоркий глаз. Вместе со всеми тюменцами мы будем болеть за Кристину, желаем ей победы! Еще один добрый знак, что она стала "Мисс KEAUTY", оценив корейскую косметику, именно в то время, когда президент России Владимир Путин выстраивает дружественные партнерские отношения с Кореей, в Тюменской области начинает активно работать консульство Республики Корея. Даже Александр Невский завещал нам: "Крепи оборону на Западе, а друзей ищи на Востоке". Это явный тренд – дружба с Востоком и Азией, и мы ему следуем", - поделился Игорь Ракша.

Имя "Мисс России-2019" станет известно 13 апреля, финал конкурса красоты состоится в концертном зале "Барвиха Luxury Village" в Подмосковье. Концепция церемонии финала в этом году – мода. За звание самой красивой девушки страны будут бороться 50 конкурсанток. Всего на конкурс было подано более 75 тысяч заявок.

"Мисс Россия" – один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получит корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".